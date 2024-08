2024-08-08 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بە یاوەریی ژمارەیەك لە هەڤاڵانی مەكتەبی سیاسی، لە سلێمانی بەشداریی لە…

The post سەرۆك بافڵ جەلال تاڵەبانی لە سلێمانی بەشداریی لە پرسەی نازەنین عەبابەكر، هاوسەری عومەر سەید عەلی كرد appeared first on Esta Media Network.