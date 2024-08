2024-08-09 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، هۆكاری دواكەوتنی ناردنی مووچە ئاشكرادەكات و دەڵێت، ” بابەتی دواكەوتنی مووچە پەیوەندی بە نەبوونی…

The post هەڵوێستی سودانی لەبارەی كێشەی مووچەوە ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.