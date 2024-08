2024-08-09 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق کاتی ئەنجامدانی تیروپشکی بۆ ژمارەی حزب و هاوپەیمانێتت و کاندیدە سەربەخۆکان راگەیاند و…

The post سبەینێ تیروپشک بۆ ژمارەی حزب و هاوپەیمانێتی و کاندیدە سەربەخۆکان دەکرێت appeared first on Esta Media Network.