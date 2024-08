2024-08-09 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بردنەوەی یەکەم مەدالیای زێڕ لە ئۆڵۆمپیادی پاریس سەرۆکی بوتسوانا ئەمڕۆی لە سەرانسەری وڵاتەکەی کردە پشووی رەسمی. مۆکگۆیتسی…

