2024-08-09 19:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ لە بەنداوی بەستۆرە لە سنووری هەولێر تازەلاوێکی تەمەن 16 ساڵان خنکا. شاخەوان عومەر وتەبێژی بەرگریی شارستانیی…

