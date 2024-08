2024-08-09 19:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سنووری قەرەداغ رووبەڕووبوونەوە لەنێوان هێزێکی ئەمنی و چەند چەکدارێکدا روویدا و بەهۆیەوە دوو کارمەندی هێزەکانی ئاسایش شەهیدبوون.…

