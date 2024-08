2024-08-09 20:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شوێنەواری نەرامسین یەکێکە لە شوێنەوارە هەرە دێرینەکانی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە سنووری قەزای قەرەداغ، کە پێکهاتووە لە پەیکەرێکی هەڵکۆڵدراو…

The post چی لەبارەی شوێنەواری نەرامسین دەزانیت؟ appeared first on Esta Media Network.