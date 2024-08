2024-08-09 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فڕۆکەیەکی نەفەرهەڵگری بەرازیلی کەوتەخوارەوە و تا ئێستا چارەنووسی سەرنشینەکانی نادیارە. میدیاکانی بەرازیل بڵاویانکردەوە، فڕۆکەکە لە جۆری ATR-72 بووە…

