2024-08-10 09:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەولێر ئاگاداری وارسی شەهیدان و ئەنفالکراوان دەکاتەوە لەماوەی 60 رۆژدا بایۆمەتری دروست نەکەن…

