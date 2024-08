2024-08-10 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرپرسێكی یەكێتی دەڵێت، شەڕی ئازادكردنی مەخمور بە ئامادەبوون و سەرپەرشتیی راستەوخۆی بافڵ جەلال تاڵەبانی بوو، لەكاتێكدا سێ رۆژ…

The post بەشداربوویەكی شەڕی مەخمور وردەكارییەكەی رووندەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.