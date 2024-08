2024-08-10 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسە هەواڵییەکان ئاماژەیان بەوەکردووە، ژاپۆنییەکان دەستیانکردووە بە پاشەکەوتکردنی خۆراک لە ماڵەکانیاندا، دەسەڵاتدارانیش داوایان لێدەکەن ئەو کارە نەکەن و…

The post لە ترسی بوومەلەرزەیەک بەهێز ژاپۆنییەکان خۆراک پاشەکەوت دەکەن appeared first on Esta Media Network.