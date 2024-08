2024-08-10 18:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گەڕەکی کانی کوردە رەشمارێک لەناو ماڵێکدا دۆزرایەوە و لەلایەن تیمەکانی بەرگریی شارستانیی سلێمانی دوورخرایەوە. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی…

