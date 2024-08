2024-08-10 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم سكۆلەرشیپی خوێندنی ماستەر و دكتۆرا لە كۆریای باشوور رایدەگەیەنێت. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی خوێندنی باڵا…

