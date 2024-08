2024-08-10 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی گەرمیان هۆشداریی دەدات بەو شۆفێرانەی تابلۆی دواوەی ئۆتۆمبێلەکانیان لێدەکەنەوە تا کامێراکانی تۆمارکردنی سەرپێچی هاتوچۆ تۆماریان نەکەن. بەڕێوەبەرایەتیی…

The post لەبارەی تابلۆی ئۆتۆمبێلەوە هاتوچۆ هۆشداری بە شۆفێران دەدات appeared first on Esta Media Network.