2024-08-10 22:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە شاری هەولێر گواستییەوە، بەهۆی كێشەی كەمئاوییەوە لە گەڕەكی باداوەی هەولێر هاوڵاتییان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا…

The post بەهۆی كێشەی كەمئاوییەوە لە هەولێر خۆپیشاندانە appeared first on Esta Media Network.