2024-08-11 02:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێبوار تەها بە پارێزگاری نوێی كەركوك هەڵبژێردرا لە كۆبوونەوەی ئەمشەوی ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك لە هۆتێل رەشیدی بەغداد، رێبوار…

The post رێبوار تەها بە پارێزگاری نوێی كەركوك هەڵبژێردرا appeared first on Esta Media Network.