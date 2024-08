2024-08-11 09:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

توێژینەوەیەكی نوێ پەیوەندی لەنێوان شەكرێكی دەستكردی باو، بە زیادبوونی مەترسیی تووشبوون بە جەڵتەی دڵ و مێشك دەبەستێتەوە، وەك…

The post هۆشداری لە مەترسیی کوشندەی شەكرە دەستکردە بەناوبانگەكە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.