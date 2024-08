2024-08-11 10:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە هەوڵدایە بۆ گێڕانەوەی تەمەنی خانەنشینبوون بۆ یاسا کۆنەکەی عێراق کە تەمەنی 63 ساڵی بوو،…

The post ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەیەوێت چاو بە یاسای تەمەنی خانەنشینبووندا بخشێنێتەوە appeared first on Esta Media Network.