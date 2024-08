2024-08-11 11:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی بڵاویکردەوە، لێخۆشبوونی 20%ی سزاکانی هاتوچۆ تاوەکو 30ی ئەیلول بەردەوامی دەبێت. بەڕێوەبەرایەتییەکە باسی لەوەشکردووە، ئاماژە بە…

