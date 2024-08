2024-08-11 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ یەکشەممە، بانکی ناوەندیی عێراق یەکەم خستنەڕووی دۆلاری ئەم هەفتەیەی بڵاوکردەوە کە زیاتر لە 274 ملیۆن دۆلار بووە…

The post بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی 149 هەزار و 750 دینارە appeared first on Esta Media Network.