2024-08-11 16:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق رایگەیاند، 300 خێزانی شنگال کە بەم دواییە گەڕاونەتەوە بۆ زێدی خۆیان هەریەکەیان چوار…

The post وەزارەتی کۆچی عێراق: 1.2 ملیار دینار دراوە بە 300 خێزانی شنگال کە گەڕاونەتەوە زێدی خۆیان appeared first on Esta Media Network.