2024-08-11 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق لەبارەی مووچەوە راگەیەندراوێكی بڵاوكردەوە و سەرجەم ئەو دەنگۆیانە رەتدەكاتەوە كە باس لە نەبوونی پارەی نەختینە…

