2024-08-11 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی رۆژی یەكشەمە، لەمیانەی رێوڕەسمێكدا قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران بە ئامادەبوونی دكتۆر هەڤاڵ ئەبوبەكر، پارێزگاری سلێمانی…

The post قوباد تاڵەبانی ئەندەرپاسی فاروقی مەلا مستەفای لە سلێمانی كردەوە appeared first on Esta Media Network.