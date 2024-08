2024-08-11 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی ئەڵمانیا رایگەیاند، لە ماوەی نیوەی یەکەمی ئەمساڵدا 519 هێرش و دەستدرێژی بۆسەر پەنابەران لە سەرتاسەری وڵات تۆمارکراون.…

