2024-08-11 23:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرپەرشتیاری كەركوك – سەڵاحەدینی یەكێتی بانگەوازێك ئاڕاستەی كوردانی شاری كەركوك كرد ئاسۆ مامەند، سەرپەرشتیاری كەركوك – سەڵاحەدینی یەكێتی…

The post ئاسۆ مامەند پەیامێك بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.