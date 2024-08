2024-08-12 10:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانایان پەرەیان بە چارەسەرێك دا كە بە “ئەنسۆلینی زیرەك” دادەنرێت، وەڵامدانەوەی بۆ ئاستی گۆڕاوی شەكر لە خوێندا دەبێت…

The post ئەنسۆلینی زیرەك.. زانایان رێگەچارەیەك بۆ نەخۆشیی شەكرە دەدۆزنەوە appeared first on Esta Media Network.