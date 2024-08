2024-08-12 12:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو کۆبوونەوەیەی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران لەگەڵ تەیف سامی وەزیری دارایی کە هەفتەی پێشوو دواخرا، سبەینێ سێشەممە بەڕێوەدەچێت.…

The post کۆبوونەوە دواخراوەکەی لیژنەی دارایی لەگەڵ تەیف سامی سبەینێ بەڕێوەدەچێت appeared first on Esta Media Network.