2024-08-12 14:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای زیاتر لە 15 کاتژمێر گەڕان، توانرا تەرمی ئەو منداڵە بدۆزرێتەوە کە لە زێی کەلەک خنکا. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی…

