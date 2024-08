2024-08-12 16:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چین گەورەترین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بارهەڵگری خۆی خستە بازاڕەوە. فڕۆکەکە بۆ بەکارهێنانی مەدەنی دروستکراوە و هەموو شتێک تەنانەت ژەمە…

The post چین گەورەترین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بارهەڵگری خۆی تاقیدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.