2024-08-12 20:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەركردەیەكی یەكێتی لە پەیامێکی ڤیدیۆیدا بە زمانی عەرەبی باس لە وردەکاریی دانوستانەکان و چۆنیەتی بەشداربوونی سێ ئەندامی پێكهاتەی…

The post خالید شوانی وردەكاریی چۆنیەتیی یەكلاكردنەوەی پۆستی پارێزگاری كەركوك ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.