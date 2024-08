2024-08-12 22:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بۆ مووچەی دوو مانگی رابردوو سەرۆك وەزیرانی عێراق بە مەرجی وردبینی و جێبەجێكردنی…

The post بەغداد بۆ ناردنی مووچە داوایەك ئاراستەی هەرێم دەكات appeared first on Esta Media Network.