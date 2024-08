2024-08-12 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەپێی بڕیاری دادگای فیدراڵیی عێراق دەبێت مووچەی خانەنشینان هاوتابكرێت و…

