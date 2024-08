2024-08-16 15:00:04 - سەرچاوە: کەناڵ8

ئه‌مرۆ له‌ كوالالامپورى پایته‌ختى مالیزیا تیروپشكى پاڵه‌وانێتى چامپیۆنزلیگى بژارده‌ى ئاسیا راكێشرا، كه‌ یانه‌ى شورته‌ نوێنه‌رایه‌تى عێراق ده‌كات . له‌ قۆناغى به‌رایی شورته‌ له‌ یاریگه‌ى كه‌ربه‌لاى نێوده‌وڵه‌تى چوار یاریی ئه‌نجامده‌دات میوانداریی نه‌سرى سعودى و عه‌ینى ئیماراتى و باختاكورى ئۆزبه‌كى و وه‌سلێى ئیماراتى ده‌كات، یارییه‌كان له‌ 16ـى مانگى نۆى ئه‌مساڵ تاوه‌كو 19ـى مانگى شوباتى ساڵى داهاتوو به‌رێوه‌ده‌چێت. یارییه‌كانى شورته‌ له‌ چامپیۆنزلیگى بژارده‌ى ئاسیا شورته‌ VS باختاكور یاریگه‌ى كه‌ربه‌لاشورته‌ VS عه‌ین یاریگه‌ى كه‌ربه‌لاشورته‌ VS نه‌سر یاریگه‌ى كه‌ربه‌لاشورته‌ VS وه‌سڵ یاریگه‌ى كه‌ربه‌لاپرسپۆلیس VS شورته‌ یاریگه‌ى پرسپۆلیسهیلال VS شورته‌ یاریگه‌ى هیلالئیستقلال VS شورته‌ یاریگه‌ى ئیستقلالئه‌هلى VS شورته‌ یاریگه‌ى ئه‌هلى