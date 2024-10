2024-10-25 20:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی ئەمریکا سەرچاوەی بەکتریاکەی ماکدۆناڵزی ئاشکراکرد. وەزارەتی کشتوکاڵی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، ئەگەری هەیە پیاز سەرچاوەی بڵاوبوونەوەی…

