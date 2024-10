2024-10-26 20:46:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی هەولێر دەستگیرکردنی ژنێکی راگەیاند کە دوو شەو لەمەوبەر بە ئۆتۆمبێلەکەی ژنێکی دیکەی کردبوو بە ژێرەوە و هەڵاتبوو.…

The post لە هەولێر ژنێک دەستگیرکرا کە بە ئۆتۆمبێل لە ژنێکی دیکەی دابوو هەڵاتبوو appeared first on Esta Media Network.