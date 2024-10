2024-10-27 15:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەینێت، هەر کەسێک مووچەخۆری حکومی بێت و تاوەکو 20ی 11 بایۆمەتری نەکردبێت مووچەکەی رادەگیرێت. وەزارەتی…

