2024-10-28 21:15:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم زانكۆكانی رادەسپێرێت كە فەرمانی زانكۆیی بۆ هەزار و 992 مامۆستای وانەبێژ بەشێوەی گرێبەست دەربكات…

