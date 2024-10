2024-10-29 01:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێكی وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاوی هەرێم، بە سەرۆكایەتیی بێگەرد تاڵەبانی وەزیری كشتوكاڵ و بە هاوڕێیەتی كەریم سلێمان…

The post كۆڕبەندی ئابوریی ئیسپانیا و هەرێمی كوردستان بەڕێوەدەچێت appeared first on Esta Media Network.