2024-10-29 22:30:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. فازڵ نەبی، بریكاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق دەڵێت، “بە تەوتینكردنی مووچە راستەوخۆ لە بەغداوە پارە دەخرێتە سەر…

The post د. فازڵ نەبی: زۆرینەی مووچەخۆران دەیانەوێت مووچەیان تەوتین بكرێت و متمانەیان بە بانكە حكومییەكان زیاترە appeared first on Esta Media Network.