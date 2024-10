2024-10-30 11:45:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی سەندیکای شۆفێران رایگەیاند، لەسەری ساڵی تازەوە سیستمی کارکردنی تاکسییەکان گۆڕانکاریی بەسەردادێت و شۆفێرانی تاکسی پابەنددەکرێن بە پەیڕەوکردنی…

The post سیستمی کارکردنی تاکسییەکان لە هەرێم گۆڕانکاریی بەسەردادێت appeared first on Esta Media Network.