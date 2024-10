2024-10-30 16:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆدەبێتەوە و سەرۆکی ئەنجومەنەکە هەڵدەبژێردرێت. بەپێی بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران، سبەینێ پێنجشەممە کۆبوونەوەکە…

