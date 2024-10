2024-10-30 20:50:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عیماد ئەحمەد لێپرسراوی مەكتەبی راگەیاندن و هۆشیاری لە وتارێكیدا بەناونیشانی سەرژمێریی، دەستكەوت یان بەڵا !؟ دەڵێت، “بێگومان سەرژمێری…

The post عیماد ئەحمەد: سەرژمێریی، دەستكەوت یان بەڵا !؟ appeared first on Esta Media Network.