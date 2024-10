2024-10-30 21:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی توێژینەوەكان، پلاستیك یەكێكە لە هۆكارە سەرەكییەكان لە پیسبوونی ژینگەی وشكانی و ئاویی، كاتێك بە شێوەیەكی درووست لەناو…

The post زیانەكانی گوڵی پلاستیك بزانە appeared first on Esta Media Network.