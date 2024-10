2024-10-31 10:35:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەنگاوێكی سەرنجڕاكێشدا سەرەڕای نزیكبوونەوەی ماوەی ویلایەتەكەی، محەمەد شیاع سودانی سەرۆك وەزیرانی عێراق نیازی ئەنجامدانی گۆڕانكاریی وەزاری لە…

The post سودانی چی دەوێت؟

گۆڕانكاریی وەزاری لە عێراق دەكرێت appeared first on Esta Media Network.