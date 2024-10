2024-10-31 10:35:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دەرگای تانەدانی لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کردەوە کە لە 20 ی ئەم مانگە…

