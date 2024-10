2024-10-31 13:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چاکسازیی گەورانی سلێمانی بڵاویکردەوە، لە دوێنێ چوارشەممەوە سزادراوێک لە زیندان هەڵاتووە و تا ئێستا دەستگیرنەکراوەتەوە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی…

The post چاکسازیی گەورانی سلێمانی زانیاری لەبارەی هەڵاتنی سزادراوێک ئاشکرادەکات appeared first on Esta Media Network.