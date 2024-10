2024-10-31 13:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا یەکێکە لەو دیاردە کاریگەرییانەی هەر چوار ساڵێک زۆرینەی وڵاتانی جیهان بەخۆیەوە سەرقاڵ دەکات و بە…

The post پێنج رۆژ پێش هەڵبژاردن

دوایین راپرسییەکان لەبارەی براوەی سەرۆکایەتیی ئەمریکا appeared first on Esta Media Network.