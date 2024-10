2024-10-31 16:45:58 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوو زانکۆی هەرێم ئاگاداری مامۆستایانی گرێبەست دەکەنەوە، سبەی هەینی سەردانی بانک بکەن بەمەبەستی ئەنجامدانی مامەڵەی بایۆمەتری. زانکۆی گەرمیان…

The post سبەینێ بانک کراوە دەبێت و ئاگاداریی توێژێک دەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.