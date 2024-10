2024-10-31 18:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی كەشناسیی سلێمانی رایدەگەیەنێنت، “بارانبارین دەستپێدەكات و پلەكانی گەرما نزمدەبنەوە”. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی كەشناسیی سلێمانی كە وێنەیەكی دەست…

The post كەشناسیی سلێمانی: بارانبارین دەستپێدەكات و پلەكانی گەرما نزمدەبنەوە appeared first on Esta Media Network.