2024-10-31 18:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پیاوێکی تەمەن 41 ساڵ بووە دەوڵەمەندترین پیاوی چین، ئەو کەسەش خاوەنی ئەو کۆمپانیایەیە کە ئەپڵیکەیشنی تیکتۆک بەشێکە لێی.…

The post خاوەنی تیکتۆک بووە دەوڵەمندترین پیاوی چین appeared first on Esta Media Network.